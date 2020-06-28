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Суд счел, что экспертиза не доказывает вину в деле о стадионе к ЧМ в Калининграде

Братьев Зуявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в хищении 752 млн рублей, выделенных на инженерную подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Суд Калининграда признал строительно-техническую экспертизу, которая является одним из основных документов стороны обвинения, недопустимым доказательством вины двух фигурантов дела о хищении 752 млн рублей, выделенных на инженерную подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в постановлении центрального районного суда Калининграда, с которым ознакомился ТАСС.

По одному из девяти эпизодов уголовного дела в отношении братьев Зуявудина и Магомеда Магомедовых, выделенных в отдельное производство, проходят Амир Кушхов и Сергей Трибунский, которым суд в начале июня заменил домашний арест на запрет определенных действий, дав им возможность устроиться на работу. "Признать недопустимым доказательством заключение по результатам строительно-технической экспертизы с полевыми работами в рамках уголовного дела [в отношении Кушхова и Трибунского]", - говорится в документе.

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