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ГИБДД в Саратовской области начало проверку после ДТП, в котором погиб водитель-подросток

Еще одного подростка госпитализировали

ТАСС, 28 июня. Несовершеннолетний водитель погиб в результате съезда в кювет автомобиля в Саратовской области, еще один подросток госпитализирован. По факту ДТП начата проверка, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе УГИБДД по региону.

"По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 27 июня в Воскресенском районе на подъезде к селу Чардым. По предварительным данным, водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель погиб, пассажир 2003 года рождения госпитализирован.

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