{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Злоумышленники застрелили четверых человек на вечеринке в Бразилии

Еще 11 получили ранения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 11 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в бразильском Рио-де-Жанейро. По информации портала G1, инцидент произошёл в ночь на воскресенье на севере мегаполиса.

Несмотря на действующий запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса, местные жители устроили неподалеку от одного из районов трущоб вечеринку в честь традиционных июньских праздников. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, после полуночи к месту празднования прибыл автомобиль, из которого была открыта стрельба по людям.

"Пострадавших доставили в местное отделение скорой помощи, четверо из них скончались от ран", - приводит G1 цитату из сообщения полиции. По факту происшествия начато следствие.

Теги
Бразилия
Полиция проводит проверку после убийства собаки породы хаски под Челябинском
Ранее в местных СМИ появилось сообщение, что охотник трижды выстрелил в собаку после того, как она утащила подстреленную им утку. Хозяйка собаки стала очевидцем произошедшего
Читать полностью