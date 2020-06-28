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Полиция проводит проверку после убийства собаки породы хаски под Челябинском

Ранее в местных СМИ появилось сообщение, что охотник трижды выстрелил в собаку после того, как она утащила подстреленную им утку. Хозяйка собаки стала очевидцем произошедшего

ТАСС, 28 июня. Проверка проводится после убийства собаки породы хаски, совершенном на глазах у ее хозяйки 27 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области в воскресенье.

Ранее местные СМИ сообщили, что в субботу охотник под Челябинском подстрелил дикую утку, которую утащила хаски. Мужчина трижды выстрелил в собаку на глазах у ее хозяйки, домашнее животное погибло.

"По факту жесткого обращения с животным проводится проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки. Кроме этого, в отношении мужчины составлено два административных протокола по статье 20.8 ("Нарушение правил производства, хранения оружия") и 20.13 ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах") КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что материалы дела направлены в суд.

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РоссияЧелябинская область
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