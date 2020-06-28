Пожарные проверяют НИИ космических исследований в Москве из-за сообщения о взрыве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и пожарные проверяют институт космических исследований РАН на юго-западе Москвы из-за сообщения о взрыве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером в воскресенье поступило сообщение о хлопке в институте космических исследований РАН, расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 84/32. На месте работают сотрудники оперативных служб и пожарные. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в здании сработала пожарная сигнализация, причина устанавливается.