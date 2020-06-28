{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные проверяют НИИ космических исследований в Москве из-за сообщения о взрыве

По данным источника в экстренных службах, в здании сработала пожарная сигнализация

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и пожарные проверяют институт космических исследований РАН на юго-западе Москвы из-за сообщения о взрыве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером в воскресенье поступило сообщение о хлопке в институте космических исследований РАН, расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 84/32. На месте работают сотрудники оперативных служб и пожарные. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в здании сработала пожарная сигнализация, причина устанавливается.

Теги
Россия
СМИ: в результате ДТП на востоке Турции погиб один человек и 41 получили травмы
В микроавтобусе находились нелегальные мигранты
Читать полностью