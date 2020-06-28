Ребенок погиб при пожаре под Тверью

ТАСС, 28 июня. Тело семилетнего ребенка обнаружили после тушения пожара, произошедшего в воскресенье в жилом доме в Торжокском районе Тверской области. По данному факту проводится проверка, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

"В следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Владычня Торжокского района Тверской области, тела 7-летнего ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на месте работают следователи, для определения точной причины смерти ребенка, очага и причин возгорания назначены экспертные исследования. Как отметили в ГУ МЧС по области, возгорание произошло днем в жилом доме - в результате пожара огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку и пристройку.