{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб при пожаре под Тверью

Проводится доследственная проверка

ТАСС, 28 июня. Тело семилетнего ребенка обнаружили после тушения пожара, произошедшего в воскресенье в жилом доме в Торжокском районе Тверской области. По данному факту проводится проверка, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

"В следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Владычня Торжокского района Тверской области, тела 7-летнего ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на месте работают следователи, для определения точной причины смерти ребенка, очага и причин возгорания назначены экспертные исследования. Как отметили в ГУ МЧС по области, возгорание произошло днем в жилом доме - в результате пожара огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку и пристройку.

Теги
РоссияТверская область
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
Ее тело обнаружили в лесопосадке в Киреевском районе
Читать полностью