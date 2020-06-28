МЧС не обнаружило признаков ЧП в НИИ космических исследований в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не обнаружили признаков ЧП в институте космических исследований РАН на юго-западе Москвы, откуда поступило сообщение о взрыве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Специалисты проверили институт космических исследований РАН после срабатывания пожарной сигнализации. Возгорания не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что вечером в воскресенье поступило сообщение о взрыве в институте космических исследований РАН на Профсоюзной улице. Отмечалось, что в здании сработала пожарная сигнализация.