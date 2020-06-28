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Пожар произошел в многоэтажке в Петербурге

Эвакуировано 16 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Спасатели эвакуировали 16 человек, из них один был госпитализирован, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 22:46 (мск) в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом многоквартирном девятиэтажном доме в квартире площадью 36 кв. м на шестом этаже. Горело в комнате по всей площади (15 кв. м)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, спасатели эвакуировали из квартиры женщину и передали ее сотрудникам скорой помощи. Кроме того, с соседних и вышележащих этажей эвакуировано еще 15 человек, им помощь медиков не потребовалась.

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