Ученые Нидерландов не могут определить источник радиоактивных частиц в Северной Европе

ГААГА, 28 июня. /ТАСС/. Голландские специалисты на данный момент не могут определить страну происхождения радиоактивных частиц, повышение концентрации которых было зафиксировано в Северной Европе. Об этом заявил в воскресенье Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

26 июня Международная система мониторинга Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщила, что зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной Европой превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103.

Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов провел расчеты, чтобы определить источник этих радионуклидов. Расчеты показали, что они "прибыли в Скандинавию с направления западной части России". "Однако более точно установить источник не представляется возможным из-за ограниченного объема данных, - подчеркнули в организации. - В настоящий момент страна происхождения не может быть определена".

В пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. В концерне "Росэнергоатом" в тот же день сообщили ТАСС, что Ленинградская и Кольская АЭС на северо-западе России работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.