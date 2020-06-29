Режим ЧС ввели из-за дождей и подтоплений в Чугуевском районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Чугуевского района Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей, которые подтопили огороды и придомовые территории в частном секторе, сообщила пресс-служба ГО и ЧП Приморского края. Это уже второй район края, где из-за подтоплений ввели режим ЧС.

"В связи с прохождением циклонов и обильным выпадением осадков в виде дождя на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. В связи с этим введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

Так, в селе Новомихайловка рядом с дамбой в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из поступающих грунтовых вод размером примерно в 6 гектаров. Вода не выходит через обустроенный шлюз, поэтому подтопленными оказались придомовые территории и огороды в жилом секторе. Ранее режим ЧС был введен в Кавалеровском районе, где подтоплены более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, а также в селе Установка Устиновского сельского поселения. Обильным паводком повреждено восемь временных мостовых сооружений, из них четыре размыто полностью, частично обрушены участки дорог регионального значения Осиновка - Рудная Пристань и Устиновка-Зеркальное. Жители района сообщают о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории.

Дожди в Приморье начались 20 июня, в пятницу синоптики распространили предупреждение о сильных дождях на юге региона, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках и подтопления. По данным Приморского гидрометцентра, прошедшие дожди осложнили паводковую обстановку в регионе. В ближайшие сутки вероятность небольших дождей сохраняется по всему краю.