Сестры Хачатурян ознакомились с материалами дела о убийстве отца

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сестры Хачатурян, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела о убийстве отца девушек Михаила Хачатуряна. Как сообщил ТАСС адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин, следствие намерено в ближайшее время передать дело в Генеральную прокуратуру.

"Девочки и их адвокаты, а также потерпевшая сторона закончили ознакомление с материалами дела, которые в ближайшее время будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал защитник. По его словам, СК не изменил позиции, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.

Однако защита сестер настаивает, что дополнительное расследование еще раз подтвердило, что они защищали свои жизни от посягательства со стороны отца. "Дело по-прежнему разделено, и в отношении Марии планируется направить в суд не обвинительное заключение, а постановление о квалификации запрещенного уголовным законом деяния - убийство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - отметил адвокат. Он добавил, что всего в деле 28 томов.

Ранее сообщалось, что сестры попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Защита обвиняемых сообщала ТАСС, что для этого необходимо рассматривать дела сестер только совместно и учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны. В будущем это приведет к повторной травматизации сестер, так как им придется рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел, поясняла адвокат Валентина Фролова. По ее словам, трагедия семьи Хачатурян - "прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы своевременно защитить девушек".

Дубравка Симонович - специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях.

Расследование дела

Ранее адвокат Алексей Паршин в беседе с ТАСС отметил, что СК РФ последовал указаниям Генпрокуратуры и назначил в отношении сестер новые экспертизы. По его словам, возвращая уголовное дело в СК, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация действий девушек установлена следствием неверно, а верная квалификация - необходимая оборона. После того, как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер, на тот момент глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз.

Два месяца назад СК в размах дополнительного следствия провел еще одну экспертизу, которая, по словам защиты, "подтвердила вывод в пользу девочек". После этого следователи не стали менять сестрам квалификацию обвинения, снова объявили об окончании расследования, не принимая решения о дополнительном допросе обвиняемых.

Адвокаты девушек ранее заявили, что если дело сестер после утверждения обвинительного заключения передадут в суд из Генпрокуратуры, то защита будет настаивать на судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей.

Во время предварительного следствия по делу об убийстве СК подтвердил совершение отцом сестер Михаилом Хачатуряном преступлений, предусмотренных ст. 117 ("Истязание"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи установили целый ряд фактов преступных действий с его стороны, которые совершались по отношению к дочерям с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними. Несмотря на это, действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, и материалы дела были направлены в прокуратуру. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как ранее она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления.