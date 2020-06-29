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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Адвокаты срочника Шамсутдинова планируют просить о рассмотрении дела присяжными

Рамиль Шамсутдинов будет находиться под арестом до 25 сентября

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Защита срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, планирует ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Равиль Тугушев.

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19 июня Тугушев сообщил агентству, что СК завершил следственные действия по делу Шамсутдинова. Читинский гарнизонный суд продлил срочнику арест до 25 сентября.

"Когда закончится ознакомление в порядке ст. 217 УПК РФ ("Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела"), мы, скорее всего, заявим такое ходатайство [о рассмотрении дела судом присяжных]", - сказал Тугушев.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое пострадали.

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РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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