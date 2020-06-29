Адвокаты срочника Шамсутдинова планируют просить о рассмотрении дела присяжными

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Защита срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, планирует ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Равиль Тугушев.

19 июня Тугушев сообщил агентству, что СК завершил следственные действия по делу Шамсутдинова. Читинский гарнизонный суд продлил срочнику арест до 25 сентября.

"Когда закончится ознакомление в порядке ст. 217 УПК РФ ("Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела"), мы, скорее всего, заявим такое ходатайство [о рассмотрении дела судом присяжных]", - сказал Тугушев.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое пострадали.