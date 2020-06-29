Инспектор по труду в Приморье проводил проверки на основании собственных обращений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Приморском крае возбудили четыре уголовных дела о взяточничестве в отношении инспектора по труду, который осуществлял проверки компаний на основании собственных доносов, сообщает в понедельник Генеральная прокуратура РФ.

"Установлено, что инспектор территориального отдела государственной инспекции труда в Приморском крае в Уссурийске направлял в ведомство обращения от имени вымышленных граждан, на основании которых проводились внеплановые проверки юридических лиц. По результатам контрольных мероприятий выявлялись нарушения требований трудового законодательства. После этого инспектор за денежное вознаграждение предлагал представителям юридических лиц избежать предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, общая сумма взяток пока не раскрывается, расследование продолжается. Нарушение вскрылось в ходе проверки, которую организовала Уссурийская городская прокуратура Приморского края. Передача взяток осуществлялась через посредника под видом юридического сопровождения деятельности компаний.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено четыре уголовных дела по части 3 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)". Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.