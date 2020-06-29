Два человека задержаны в Москве для проверки информации о похищении человека

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. План "Перехват" был объявлен в Москве после заявления в полицию от соседей о похищении человека из квартиры. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром между сыном и его отцом произошел конфликт из-за поездки на дачу. Несмотря на приготовления, пожилой мужчина стал отказываться уезжать, после чего сын вывел его из квартиры и посадил в машину. Пенсионер начал кричать о похищении, это услышали соседи и написали заявление в полицию", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, для задержания автомобиля Hyundai Santa Fe, в котором находился якобы похищенный человек, в Москве был введен план "Перехват".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, машина была остановлена. "Два человека задержаны, они доставляются в территориальный отдел полиции для установления обстоятельств происшествия", - сказали в главке.