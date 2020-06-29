В центре Москвы у мужчины похитили сумку с 2 млн рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сумка с 2 млн рублей похищена у мужчины около банка в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, утром накануне в полицию от 43-летнего неработающего мужчины поступило сообщение о грабеже на улице Усачева, в районе дома 29, корпус 1. "Установлено, что по указанному адресу около банка к заявителю подошли двое неизвестных, один из которых вырвал из его рук сумку с личными денежными средствами в сумме 2 млн рублей, после чего злоумышленники с похищенным скрылись", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ).