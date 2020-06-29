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Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

От электроснабжения отключены населенные пункты в Сумской, Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Более сотни населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за плохой погоды. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий - дождя, порывов ветра, в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 103 населенных пункта в четырех областях", - отметили в ведомстве.

В частности, от электроснабжения отключены населенные пункты в Сумской, Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, добавили в ГСЧС.

Между тем, по данным синоптиков, в понедельник в ряде регионов Украины вновь ожидаются дожди.

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