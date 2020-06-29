В центре Москвы задержали охранника магазина, ранившего в драке человека ножом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали охранника магазина, который ножом ранил другого мужчину в ходе драки в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в воскресенье в ОМВД России по Басманному району поступила информация, что на улице Госпитальный Вал, 3, корпус 2, в ходе драки охранник магазина ножом ранил мужчину в лицо. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

"Установлено, что 34-летний мужчина, находясь по указанному адресу, за магазином, в ходе конфликта напал на своего оппонента и нанес последнему телесные повреждения в виде резаной раны лица. Подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе, добавив, что злоумышленник доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Начата доследственная проверка.