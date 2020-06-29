Специалисты оценивают объем сброшенных в тундру стоков в Норильске в 5-6 тыс. кубометров

"По предварительным оценкам, в тундру из хвостохранилища было сброшено 5-6 тыс. кубометров неизвестной жидкости с химическим запахом", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты оценивают объем сброшенной из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики в Норильске неустановленной жидкости в 5-6 тыс. кубометров. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Взяты пробы воды в реках Хараелах и Норильской и из самого хвостохранилища. По имеющимся данным, угрозы попадания загрязненной воды в Норильск нет, так как на этих реках нет водозабора.

Как ранее уточняли ТАСС в региональном главке МЧС, хвостохранилище Талнахской обогатительной фабрики компании "Норникель" располагается на расстоянии 7,5 км от микрорайона Талнах города Норильска и около 500 м от реки Хараелах. Площадь поверхности воды в водоеме - около 7 кв. км, глубина - до 20 м.

Как сообщал источник в правоохранительных органах, на месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. Как отмечали в правоохранительных органах, "по внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время, по результатам разведки тундровой зоны установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности". Сейчас перекачка остановлена. По данным пресс-службы компании "Норникель", для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

В воскресенье в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе обогатительной фабрики, в ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена. СК начал проверку информации о сбросе отходов.