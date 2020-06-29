Суд в Костроме отменил приговор экс-главе ярославского отделения "Яблока"

КОСТРОМА, 29 июня. /ТАСС/. Костромской областной суд отменил приговор Заволжского районного суда Ярославля бывшему главе ярославского регионального отделения партии "Яблоко", экс-депутату гордумы Ярославля Владимиру Зубкову, который обвинялся в покушении на мошенничество. Дело направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд Ярославля, об этом ТАСС сообщил адвокат Зубкова Михаил Каплин.

Заволжский районный суд Ярославля 20 сентября приговорил Зубкова к четырем годам колонии общего режима за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств, суд также запретил ему заниматься юридической деятельностью в течение двух лет и шести месяцев после освобождения. Приговор был обжалован, по ходатайству Зубкова была изменена территориальная подсудность.

"Приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение в Заволжский суд. Зубкова освободили под подписку о невыезде", - сказал Каплин.

В отношении Зубкова возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств"). Гособвинение настаивало на наказании в виде четырех лет колонии и запрете заниматься юридической деятельностью на три года. По версии следствия, Зубков по подложным документам пытался похитить 1,5 млн рублей у своего бывшего подзащитного Сергея Котова. Зубков не признал своей вины.

К моменту вынесения приговора Зубков находился под подпиской о невыезде. В конце августа суд постановил взять бывшего депутата под стражу из-за пропуска судебного заседания, Зубков находился на лечении в дневном стационаре больницы, поэтому не смог явиться в суд. Обращение в поддержку Зубкова подписали более ста адвокатов. 3 сентября областной суд отменил постановление Заволжского суда об аресте.