В Москве ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали более 250 человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 250 человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Москве, ущерб составил свыше 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступил ряд заявлений граждан, которые сообщили, что стали жертвами аферистов. Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денег заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией, которая находилась на Ленинском проспекте в Москве. "Первое время проценты от вложений им выплачивались, однако по истечении срока действия договора злоумышленники предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые в настоящее время соединены в одно производство. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых по местам их проживания в Московском регионе", - сказала она.

По данным Волк, кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в интернете, создала жительница Москвы. "На самом деле эта организация не имела соответствующей лицензии, но при этом потерпевшим обещались высокие проценты, однако на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадали свыше 250 человек. Суммарный ущерб превысил 300 млн рублей. В ходе обысков по адресам проживания сообщников, а также в офисных помещениях изъято серверное оборудование с электронными базами, первичные бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных денежных средств, а также черновые записи", - отметила представитель МВД, добавив, что в настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, в отношении 32-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.