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Три грузовика и легковушка столкнулись на Московском малом кольце

Движение перекрыто, пострадал один человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три грузовых автомобиля и легковая машина столкнулись на трассе А107, движение автотранспорта полностью перекрыто. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На трассе А107 между Калужским и Варшавским шоссе произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - трех грузовых и одного легкового автомобиля. Движение по Московскому малому кольцу перекрыто полностью", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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