СК возбудил уголовное дело после гибели семилетней девочки при пожаре в Тверской области

ТАСС, 29 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после обнаружения 28 июня в сгоревшем жилом доме в Тверской области тела 7-летней девочки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка не найдено. "Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела. Причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме, расположенном в деревне Владычня Торжокского района, произошел вечером 28 июня. Огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку и пристройку. В связи с обнаружением тела семилетней девочки региональное следственное управление назначило проведение проверки.