Четыре человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания в Бурятии

ТАСС, 29 июня. Пожар на станции техобслуживания произошел в Улан -Удэ из-за взрыва топлива в автомобиле, четыре человека пострадали, сообщили журналистам в главном управлении МЧС республики.

"Сегодня в 14:26 (09:26 мск) на телефон пожарно-спасательной службы "101" поступило сообщение о пожаре в городе Улан-Удэ. Горело здание станции техобслуживания и находящийся в нем автомобиль. Предварительно, в процессе демонтажных работ в автомобиле произошел хлопок паровоздушной смеси, в результате чего пострадали четыре человека", - говорится сообщении.

Пожар на площади 40 кв. метров ликвидировали в 14:54 (09:54 мск).

"В рамках процессуальной проверки выясняются обстоятельства получения травм работниками и клиентами одной из станций технического обслуживания", - сообщается на сайте следственного управления регионального СК РФ. По данным следствия, водитель обратился на станцию техобслуживания для ремонта внедорожника. В процессе ремонта горючее в топливном баке автомобиля воспламенилось, от огня и взрывной волны пострадали четыре человека - работники и клиенты сервиса.