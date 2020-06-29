Следствие просит продлить до 6 августа арест основателю "Омбудсмена полиции" Воронцову

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей до 6 августа основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

"Суд 2 июля рассмотрит ходатайство следственных органов о продлении до 6 августа срока содержания под стражей в отношении Воронцова", - сказала пресс-секретарь суда.

Два дела в отношении Воронцова возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии потерпевшего у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией. В связи с этим 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии. Четвертое уголовное дело расследуется по ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов").

В начале июня уголовные дела были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.