В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва. Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, горят четыре квартиры, из них были спасены пять человек. Четыре человека пострадали.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, движение автотранспорта по улице Проходчиков затруднено.