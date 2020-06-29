Прокурор просит дать 2 года и 3 месяца колонии экс-главбуху Серебренникова и освободить ее

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прокурор в понедельник попросил приговорить экс-бухгалтера "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия, передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Прошу назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима и освободить от него в связи с отбытием на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом", - сказал прокурор.

Мещанский суд Москвы 30 июня огласит приговор Масляевой по делу о хищении 129 млн рублей.

"Приговор по делу будет оглашен 30 июня в 14:00 мск", - сказала судья.

Дело Масляевой, давшей признательные показания и заключившей сделку со следствием, выделено в особое производство.