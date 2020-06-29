Причиной взрыва в жилом доме в Москве могла стать утечка газа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Утечка газа могла стать причиной взрыва и пожара в жилом доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дом газифицированный, точные причины случившегося будут выясняться после полной ликвидации пожара. Сейчас на месте происшествия находятся представители "Мосгаза".

Ранее сообщалось, что в доме номер 3 на улице Проходчиков произошел пожар из-за взрыва. Огонь охватил четыре квартиры на третьем этаже, площадь пожара составляет 70 кв. метров.

По данным источника ТАСС, пострадали четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, спасены шесть человек. В доме выбило стекла, проводится эвакуация жильцов.