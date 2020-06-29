СК проверит данные о нападении алабая на женщину с ребенком в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об ампутации руки женщине после нападения на нее и ребенка собаки породы алабай. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в деревне Ивановка Раменского городского округа собака породы алабай напала на женщину, гуляющую с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована, но поврежденную собакой руку пришлось ампутировать.

"По данной информации СМИ следственным отделом по Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в ГСУ.

Следователи опросят хозяина собаки и очевидцев нападения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.