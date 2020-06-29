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У восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение

Очаг залегал на глубине 47 км

ТАСС, 29 июня. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник в Тихом океане у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг залегал на глубине 47 км. Эпицентр находился в 183 км к юго-востоку от японского города Кацуура (префектура Тиба), где проживают 22,4 тыс. человек, и в 249 км в том же направлении от крупнейшего портового города страны Иокогама (префектура Канагава) с населением свыше 3,5 млн жителей. О пострадавших не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

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Япония
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