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Пожар после взрыва в доме на северо-востоке Москвы потушили

Его площадь составила 150 кв. метров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар, который возник после взрыва в жилой пятиэтажке на улице Проходчиков в Москве, потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах и подтвердили в столичном главке МЧС РФ.

"В 14:32 мск пожар ликвидирован", - сказали в главке МЧС.

По данным источника, площадь составила 150 кв. метров, взрывом нарушены внутренние перекрытия.

Ранее сообщалось, что на улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар из-за взрыва. Огонь охватил четыре квартиры на третьем этаже.

По данным источника ТАСС, пострадали четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, спасены шесть человек. В доме выбило стекла, были эвакуированы жильцы.

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Россия
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