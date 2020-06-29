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СК начал проверку после обнаружения в Москве пакетов для перевозки умерших от коронавируса

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о найденных за пределами медучреждения медицинских картах пациентов. Он подтвердил, что за пределами больничной территории обнаружены пакеты для перевозки тел умерших

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обнаружения пакетов для перевозки тел умерших от коронавируса в районе больницы в Коммунарке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту обнаружения пакетов для перевозки тел проводится доследственная проверка. Медицинских карт пациентов рядом с этими пакетами не было", - сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что вблизи больницы в Коммунарке прохожие обнаружили мусорные пакеты, в которых находились медицинские карты, документация по умершим пациентам, а также бирки от трупов. Главный врач больницы Денис Проценко также опроверг информацию о найденных за пределами московской больницы медицинских картах пациентов. Он подтвердил, что за пределами больничной территории в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших.

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