Прокуратура проверит обстоятельства взрыва в жилом доме в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы, будет проверено обеспечение безопасности газового оборудования. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедших в жилом доме на улице Проходчиков. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования", - сказал она.

По словам Нефедовой, прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме. Она добавила, что сведения о пострадавших уточняются. "По предварительным данным, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего", - сообщила Нефедова.

По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Бабушкинский межрайонный прокурор Михаил Попков.

Ранее сообщалось, что на улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар из-за взрыва. Огонь охватил четыре квартиры на третьем этаже. Пожар был локализован на площади 150 кв. м, в настоящее время он потушен.

По данным источника ТАСС, пострадали четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, спасены шесть человек. В доме выбило стекла, проводилась эвакуация жильцов. Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.