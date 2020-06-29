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Суд Франции признал виновными Франсуа Фийона и его супругу в финансовых правонарушениях

Экс-премьер Франции признан виновным в фиктивном трудоустройстве супруги. Пенелоп Фийон признана виновной в соучастии в этом правонарушении

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа вынес в понедельник решение в отношении бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Он признан виновным в фиктивном трудоустройстве супруги. В свою очередь Пенелоп Фийон признана виновной в соучастии в этом правонарушении.

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ФранцияФийон, Франсуа
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