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Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС
По последним данным, в результате инцидента пострадали как минимум пять человек

 В жилом доме №3 на улице Проходчиков в Москве в понедельник днем произошел взрыв, в результате чего начался пожар. 

  • Площадь пожара достигала 150 кв. м. В доме выбило стекла, горели четыре квартиры на третьем этаже, из них были спасены шесть человек
  • К 14:32 мск возгорание было ликвидировано.
  • По данным источника, в результате инцидента пострадали семь человек.
  • В МЧС сообщили о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы
  • Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.
  • Движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду перекрыто
  • Пострадавшим жителям дома предоставят временное жилье
  • Зампрефекта Северо-Восточного административного округа столицы Михаил Пучков сообщил, что помощь необходима 11 жильцам.
  • Прокуратура Москвы начала проверку, на место происшествия выехал Бабушкинский межрайонный прокурор.
  • Также проверку проводят следователи. 
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