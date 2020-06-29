Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

В жилом доме №3 на улице Проходчиков в Москве в понедельник днем произошел взрыв, в результате чего начался пожар.

Площадь пожара достигала 150 кв. м . В доме выбило стекла , горели четыре квартиры на третьем этаже, из них были спасены шесть человек .

. В доме , горели на третьем этаже, из них были . К 14:32 мск возгорание было ликвидировано .

. По данным источника, в результате инцидента пострадали семь человек .

. В МЧС сообщили о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы .

пострадавших, из них . Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

или газового оборудования. Движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду перекрыто .

по улице Проходчиков и Мякининскому проезду . Пострадавшим жителям дома предоставят временное жилье .

. Зампрефекта Северо-Восточного административного округа столицы Михаил Пучков сообщил, что помощь необходима 11 жильцам .

. Прокуратура Москвы начала проверку, на место происшествия выехал Бабушкинский межрайонный прокурор.

Также проверку проводят следователи.