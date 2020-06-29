Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

В жилом доме №3 на улице Проходчиков в Москве в понедельник днем произошел взрыв, в результате чего начался пожар.
- Площадь пожара достигала 150 кв. м. В доме выбило стекла, горели четыре квартиры на третьем этаже, из них были спасены шесть человек.
- К 14:32 мск возгорание было ликвидировано.
- По данным источника, в результате инцидента пострадали семь человек.
- В МЧС сообщили о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы.
- Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.
- Движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду перекрыто.
- Пострадавшим жителям дома предоставят временное жилье.
- Зампрефекта Северо-Восточного административного округа столицы Михаил Пучков сообщил, что помощь необходима 11 жильцам.
- Прокуратура Москвы начала проверку, на место происшествия выехал Бабушкинский межрайонный прокурор.
- Также проверку проводят следователи.