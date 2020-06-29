Пострадавшим жителям дома на улице Проходчиков в Москве предоставят временное жилье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Жильцам дома на улице Проходчиков, где произошел взрыв и пожар, будет предоставлена помощь по временному размещению в случае такой необходимости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа.

Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

"Что касается оказания помощи по временному размещению, то да, безусловно, она будет оказана. Вопрос в настоящий момент решается", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что подробнее по местам размещения и количеству людей, которым будет предоставлена помощь, сообщат позднее.

Зампрефекта Северо-Восточного административного округа столицы Михаил Пучков сообщил, что помощь необходима 11 жильцам.

"Четыре квартиры пострадали, 10-11 человек нуждаются в помощи. В соседней школе развернут пункт временной помощи, они будут ночевать там. Компенсация будет определена по итогам расследования", - сказал он.

В новость были внесены изменения (15:29 мск) — добавлены подробности по тексту.