В суд направлено дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате 182 млн рублей зарплаты

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бывший глава НПО "Космос" Андрей Черняков предстанет под судом по уголовному делу о невыплате зарплаты на 182 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Чернякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации"), - сообщили в СК. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

На имущество Чернякова на сумму 365 млн рублей наложен арест.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Черняков, являясь президентом ООО "НПО "Космос" и фактическим руководителем дочерней организации ООО "Космос спецстрой", не обеспечил полную выплату 1 204 работникам дочерней организации зарплаты на сумму более 182 млн рублей.

Обвиняемый скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. В 2017 году он был задержан в Польше, в 2019 году его экстрадировали на территорию России.