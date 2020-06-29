СК начал проверку после того, как катамаран с 30 пассажирами сел на мель под Владимиром

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку из-за происшествия с катамараном на городском озере в Гусь-Хрустальном, в результате которого судно с 30 пассажирами на борту село на мель. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"По факту происшествия с катамараном на Гусь-Хрустальном городском озере следователями СК России проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Свою проверку проводят также сотрудники регионального центра ГИМС совместно с правоохранительными органами. В региональном МЧС сообщили, что владельца катамарана оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Вечером 27 июня на Гусь-Хрустальном городском озере катамаран с пассажирами сел на мель и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.