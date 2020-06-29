Двое полицейских пострадали в результате стрельбы в Оклахоме

ТАСС, 29 июня. Мужчина открыл огонь по полицейским в городе Талса (штат Оклахома) в ночь на понедельник, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Отмечается, что полицейские остановили мужчину около 3:30 утра (11:30 мск), после чего завязалась драка, и он открыл огонь. Пострадавшие офицеры находятся в критическом состоянии, им проводятся операции.

Нападавший скрылся с места преступления, но правоохранительным органам удалось установить его личность. В настоящее время ведутся его поиски.