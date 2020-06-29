Суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова до 3 октября

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда.

"Продлили срок до 3 октября включительно", - сказал собеседник агентства.

Свердловский районный суд 8 мая отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года. Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.

О Быкове

В 1990-е годы Быков стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах - председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

В 2000 году Быкова задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах под кличкой Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в организации покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2004 году Верховный суд России переквалифицировал обвинение на организацию приготовления к покушению на убийство, но приговор оставил в силе. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок.

В 2003 году Быков обвинялся в соучастии в убийстве предпринимателя Олега Губина. По версии следствия, убийство произошло из-за конкуренции в сфере поставок сельхозпродукции. Краевой суд признал его невиновным в соучастии в убийстве, но приговорил к одному году лишения свободы по статье об укрывательстве преступления. Тогда же Быков был амнистирован на основании постановления Госдумы и за давностью срока преступления.

В 2009 году Страсбургский суд по правам человека удовлетворил иск Быкова, решив, что российские власти необоснованно продлевали его предварительное заключение в 2000-2002 годах. Быкову была выплачена компенсация за моральный ущерб и возмещены судебные издержки (€26 тыс.).