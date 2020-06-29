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В Архангельске эвакуируют людей из торгового центра после сообщения о "минировании"

В связи с поступившей угрозой взрывотехники и сотрудники ОМОН Росгвардии по Архангельской области проводят проверку в ТРК "Европарк"

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Эвакуация проводится в ТРК "Европарк" после появления анонимного сообщения о "минировании" здания. Как сообщили ТАСС в понедельник в региональном управлении ФСБ России по Архангельской области, на место отправлены сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания ТРК "Европарк". На место выехали взрывотехники, ОМОН Росгвардии по Архангельской области. Проводятся необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, эвакуация. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

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