В Архангельске эвакуируют людей из торгового центра после сообщения о "минировании"

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Эвакуация проводится в ТРК "Европарк" после появления анонимного сообщения о "минировании" здания. Как сообщили ТАСС в понедельник в региональном управлении ФСБ России по Архангельской области, на место отправлены сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания ТРК "Европарк". На место выехали взрывотехники, ОМОН Росгвардии по Архангельской области. Проводятся необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, эвакуация. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.