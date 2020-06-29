Чеченского боевика приговорили к 18 годам колонии за убийство трех военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева к 18 годам колонии строгого режима за убийство троих военнослужащих и участие в вооруженной банде. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда, Бекмурзаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в октябре 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке города Урус-Мартан Чеченской Республики застрелил в упор троих военнослужащих, включая одного сотрудника ФСБ России. Мужчина похитил служебное оружие убитых - два автомата и боеприпасы к ним. Впоследствии Бекмурзаев передал похищенное оружие неустановленному лицу. В начале 2001 года он вступил в вооруженную банду, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В деятельности банды он принимал участие до ноября 2001 года.

В пресс-службе уточнили, что Бекмурзаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), п. "б" ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм").

18 июня коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу, отметили в пресс-службе.

В апреле 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону на основании вердикта присяжных оправдал Бекмурзаева по обвинению в убийстве военнослужащих, однако признал виновным в укрывательстве преступлений. В соответствии с приговором мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.