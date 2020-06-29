Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натарова Д. С. до 25 августа 2020 года", - сказала представитель суда.

Ранее следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. Натарову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, по части 1 и части 2 статьи 135 УК РФ ("Получение взятки" и "Совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней").

27 апреля в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уволен. Официальный представитель ведомства пояснил, что причиной ухода, по словам самого Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, он решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, Натарову также вменяют получение от представителей разных юридических лиц более 6 млн рублей.