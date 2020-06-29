Обвинение просит закрыть суд по делу историка Соколова для оглашения переписки с убитой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения просит Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и Анастасии Ещенко на закрытом заседании. Сам Соколов, выступая в суде в понедельник, высказался резко против этого, передает корреспондент ТАСС.

"Я настаиваю на том, чтобы эти вещественные доказательства огласили в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен паритет прав. В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла <…> Только узнав эти вещи, люди смогут понять, что произошло. За счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне, потому что люди этого не знают", - сказал Соколов.

Суд сделал ему замечание за ненадлежащее поведение на заседании, в частности, за крик. Сторона обвинения, которая просила суд закрыть процесс на время исследования личной переписки историка и аспирантки, ссылалась на разглашение личных данных.

Суд отложил заседание на 6 июля для того, чтобы стороны могли уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать в открытом заседании. Речь идет, в том числе о видеозаписи с мобильного телефона, сделанной за несколько часов до убийства Ещенко, на которой запечатлена ссора Соколова и девушки.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире и извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома. Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

Согласно обвинительному заключению, в начале ноября прошлого года он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. По данным СК, Соколов взял незаконно хранившийся в квартире обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и четыре раза выстрелил в Ещенко. Соколов был заключен под стражу, по результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.