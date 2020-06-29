В ДТП в Хабаровском крае погибли два человека

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла у села Заозерное в Хабаровском крае, семь человек получили травмы и двое погибли, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"ДТП у села Заозерное. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, два человека погибли и семеро пострадали", - сказал собеседник агентства.

В УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС подтвердили информацию о ДТП. "По нашим данным, в одной машине было шесть человек, в другой - трое. Лобовое столкновение. По одному погибшему в каждой машине, остальные пострадавшие. Это предварительная информация", - сказал представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.