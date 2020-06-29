СМИ: один человек погиб в результате стрельбы в "автономной зоне" Сиэтла

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек умер в результате стрельбы в "автономной зоне", провозглашенной в одном из центральных районов американского города Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщила в понедельник газета The Seattle Times.

По ее данным, стрельба произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Двое пострадавших были доставлены в близлежащую больницу с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице, другой находится в критическом состоянии.

Полицейское управление города пока не подтвердило наличие жертв, ведется расследование. "Сообщается о двух пострадавших, - указывается в Twitter полиции. - Дополнительная информация будет появляться по мере поступления".

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в данном районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News Channel глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.