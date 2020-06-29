Неизвестный угрожал расправой члену ОП РФ в Севастополе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ от Севастополя Наталья Кирюхина получила по телефону сообщение с угрозами физической расправы, которые связаны с ее работой по наблюдению за ходом голосования по поправкам к конституции. Об этом рассказала в понедельник секретарь ОП РФ Лидия Михеева на брифинге в ситуационном центре палаты.

"Вопиющая ситуация произошла вчера в Севастополе, в адрес нашей коллеги, члена ОП РФ Натальи Анатольевны Кирюхиной по телефону поступили угрозы, ей угрожали расправой за ту общественную деятельность, которую она ведет, это связано в том числе с наблюдением за ходом голосования", - сказала Михеева.

По ее словам, Кирюхина обратилась в правоохранительные органы, ОП РФ намерена держать эту ситуацию на контроле.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала этот случай серьезным инцидентом. "Когда люди применяют незаконные методы убеждения, которые принуждают к определенным действиям, - это преступление. Я уверена, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы найти это лицо, совершившее преступление, привлечь его к уголовной ответственности. Со свой стороны я возьму на контроль этот беспрецедентный случай давления на члена Общественной палаты, на гражданина", - подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный отметила, что Кирюхина подала заявление на имя начальника УМВД России по Севастополю. "Оно принято, зарегистрировано и находится непосредственно на рассмотрении у полковника полиции Гищенко Павла Ивановича, мы с ним связались, находимся с ним на связи, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавила Москалькова.