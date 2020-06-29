Зрительный зал владимирского драмтеатра пострадал в результате пожара

ТАСС, 29 июня. Зрительный зал пострадал в результате возгорания во Владимирском академическом театре драмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, в зрительном зале [произошло возгорание]. К сожалению, самостоятельно пытались потушить это возгорание, что привело к распространению пожара", - сказала собеседница агентства.

Возгорание, по данным владимирского МЧС, произошло в результате нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ. Врио начальника Главного управления МЧС по региону Руслан Блинов уточнил, что двое рабочих продолжительное время пытались ликвидировать пламя самостоятельно.

"Рабочие рассказывают, что это [распространение огня] якобы в течение одной минуты было. Это, на самом деле, было минут 20, потому что свободное распространение [на такой площади] могло произойти минут за 15-20. То есть они рассказывают, что пытались самостоятельно бороться с огнем, и только потом вызвали пожарных", - рассказал Блинов.

Один из рабочих, тушивших огонь, получил ожоги и сейчас находится в больнице скорой медицинской помощи.

Большую сцену драмтеатра во Владимире отремонтировали и модернизировали на 100 млн руб. к ежегодному фестивалю "У Золотых ворот" в 2016 году, уточняется на сайте драмтеатра.

В материал в 18:33 мск внесены изменения - добавлен комментарий врио начальника Главного управления МЧС по региону