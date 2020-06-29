Суд оправдал главного архитектора Ростова-на-Дону, обвинявшегося в превышении полномочий

ОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд города Ростова-на-Дону оправдал главного архитектора города Романа Илюгина, обвиняемого по делу о незаконной выдаче и продлении разрешений на строительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Решением суда Роман Илюгин оправдан", - сообщили в пресс-службе.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля 2019 года возбудило уголовные дела в отношении бывшего главного архитектора области Алексея Полянского, а также действующего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги.

Фигурантов дела обвиняли в превышении полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

В начале февраля сообщалось, что Ворошиловский районный суд изменил Илюгину меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Позднее в марте замглавы администрации города Александр Новицкий сообщил ТАСС, что архитектор вернулся на работу.