Суд продлил домашний арест боксеру Кушиташвили по делу о избиении росгвардейца

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд продлил срок домашнего ареста двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, обвиняемому в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок домашнего ареста в отношении Кушиташвили до 1 сентября", - сказала представитель суда.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что Кушиташвили готов выплатить пострадавшему компенсацию.

30 марта суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил боксеру меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. По версии следствия, Кушиташвили нанес потерпевшему два удара кулаками по лицу, что привело к закрытому перелому костей носа со смещением. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков (по данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля).

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина. Так как он является военнослужащим, дело расследуют военные следователи СК. В отношении Кушиташвили было возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на его невиновности.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.