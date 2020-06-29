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СК назвал причину ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы

В ведомстве заявили, что житель дома "проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Причиной взрыва в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность жильца при обращении с газовым оборудованием. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. 

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"По данным следствия, 29 июня житель дома по улице Проходчиков в городе Москве проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием. В результате чего произошел хлопок и дальнейшее возникновение пожара", - сказала Иванова. 

По ее словам, очевидцы и соседи пояснили следствию, что жилец квартиры, где произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности").

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